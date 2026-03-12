Украинский борец унизил россиян на весь мир: в Москве побежали жаловаться международной федерации
- Украинский борец Артур Костюк во время церемонии награждения на чемпионате Европы в Сербии отвернулся от флагов, протестуя против звучания гимна России.
- Российская федерация борьбы обратилась к UWW с просьбой оценить поведение Костюка, заявив о неуважении к российскому флагу.
Украинский борец Артур Костюк устроил молчаливую акцию протеста во время церемонии награждения на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет в Сербии. Завоевав бронзовую медаль, спортсмен отвернулся, когда звучал гимн России.
В малом финале Костюк победил молдавского спортсмена Мариуса Ретко со счетом 4:3. Чемпионом Европы в этой весовой категории стал россиянин Бозигит Исламгереев, сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины.
Как состоялась церемония награждения?
На Молодежном чемпионате Европы по борьбе, который стал первым официальным стартом с 2021 года, российским спортсменам разрешили выступать под национальным флагом и под звучание гимна.
Во время церемонии награждения украинский борец показал свой протест против такого решения. Когда прозвучала музыка российского гимна, 18-летний спортсмен оставил свое место на пьедестале и повернулся спиной к флагам, демонстрируя молчаливый, но очень выразительный знак несогласия.
Какая реакция в России?
Стало известно, что первый вице-президент Федерации борьбы России Георгий Брюсов сообщил в своем телеграмм об обращении к техническому делегату United World Wrestling (UWW) с просьбой оценить поведение украинского спортсмена Артура Костюка на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет в Зренянине (Сербия).
Украинский борец Артур Костюк, занявший третье место, во время исполнения российского гимна сошел с пьедестала и развернулся спиной к флагам, тем самым проявив неуважение и к флагу своей страны,
– написал Брюсов.
Российские СМИ в заголовках акцентируют на украинском борце, утверждая, что его поведение якобы "выразило неуважение к российскому флагу" и вызвало "международный скандал".
Брюсов напомнил, что согласно внутренним инструкциям UWW, подобно практикам других международных спортивных федераций, украинским спортсменам разрешается покидать пьедестал в случае победы российских атлетов.
Какие результаты на других соревнованиях у Артура Костюка?
- В феврале 2019 года Костюк получил бронзовую медаль на Всеукраинском турнире по вольной борьбе памяти Сергея Нигояна. В июле 2022 года он повторил успех на международной арене, завоевав бронзу на Чемпионате Европы U15 в категории до 62 килограмм. В мае 2023 года спортсмен успешно выступил на European Open School Combat Games в Белграде, где получил золотую медаль.
По данным UWREST, Костюк является двукратным медалистом юношеских чемпионатов мира: в 2024 году он получил бронзу, а в 2025-м стал победителем турнира. Кроме того, того же 2025 года он завоевал золото на чемпионате Европы в возрастной категории до 17 лет.