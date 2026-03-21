Большой скандал в КАФ: капитан сборной Марокко отказался признавать себя "кабинетным" чемпионом

Капитан сборной Марокко Ашраф Хакими неожиданно отказался признавать себя победителем Кубка Африки после решения КАФ. Его позиция вызвала новую волну дискуссий вокруг финала турнира.

Резонансное решение Африканской конфедерации футбола, которая задним числом присудила Марокко победу в финале, раскололо футбольное сообщество. Даже в лагере "Атласских львов" не все согласились с таким итогом турнира, пишет ghanasoccernet.

Смотрите также Превзошли признанных топов: африканская сборная стала рекордсменом международного футбола

Почему Хакими не принял титул?

Защитник Пари Сен-Жермен и капитан сборной Марокко Ашраф Хакими заявил, что не считает свою команду настоящим чемпионом Кубка африканских наций. Футболист подчеркнул, что титулы должны добываться на поле, а не по решению дисциплинарных органов.

Моя мама посоветовала мне отказаться от трофея Кубка африканских наций. Я официально отказываюсь от трофея и надеюсь, что мои товарищи по команде сделают то же самое. У нас был шанс выиграть его, но мы упустили его. Такой футбол – иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. Сенегал честно обыграл нас и заслужил на победу. Было бы несправедливо портить им настроение после всей той тяжелой работы, которую они проделали, – заявил футболист.

Почему Марокко объявили победителем?

Сначала в финале Кубка Африки сборная Сенегала обыграла Марокко с минимальным счетом. Однако впоследствии Африканская конфедерация футбола пересмотрела результат после апелляции, поскольку сенегальцы во время матча временно покинули поле, протестуя против решения арбитра.

Апелляционный комитет КАФ признал это нарушением регламента и присудил Марокко техническую победу 3:0, официально сделав ее чемпионом турнира.

Это решение вызвало резкую критику со стороны сенегальской федерации и многих экспертов, которые назвали ситуацию беспрецедентной для африканского футбола.

