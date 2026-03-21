Резонансне рішення Африканської конфедерації футболу, яка заднім числом присудила Марокко перемогу у фіналі, розкололо футбольну спільноту. Навіть у таборі "Атлаських левів" не всі погодилися з таким підсумком турніру, пише ghanasoccernet.

Чому Хакімі не прийняв титул?

Захисник Парі Сен-Жермен та капітан збірної Марокко Ашраф Хакімі заявив, що не вважає свою команду справжнім чемпіоном Кубка африканських націй. Футболіст підкреслив, що титули мають здобуватися на полі, а не за рішенням дисциплінарних органів.

Моя мама порадила мені відмовитися від трофею Кубка африканських націй. Я офіційно відмовляюся від трофею і сподіваюся, що мої товариші по команді зроблять те саме. У нас був шанс виграти його, але ми втратили його. Такий футбол – іноді ти виграєш, а іноді програєш. Сенегал чесно обіграв нас і заслужив на перемогу. Було б несправедливо псувати їм настрій після всієї тієї важкої роботи, яку вони проробили, – заявив футболіст.

Чому Марокко оголосили переможцем?

Спершу у фіналі Кубка Африки збірна Сенегалу обіграла Марокко з мінімальним рахунком. Однак згодом Африканська конфедерація футболу переглянула результат після апеляції, оскільки сенегальці під час матчу тимчасово залишили поле, протестуючи проти рішення арбітра.

Апеляційний комітет КАФ визнав це порушенням регламенту та присудив Марокко технічну перемогу 3:0, офіційно зробивши її чемпіоном турніру.

Це рішення викликало різку критику з боку сенегальської федерації та багатьох експертів, які назвали ситуацію безпрецедентною для африканського футболу.

