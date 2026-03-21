Резонансное решение Африканской конфедерации футбола, которая задним числом присудила Марокко победу в финале, раскололо футбольное сообщество. Даже в лагере "Атласских львов" не все согласились с таким итогом турнира, пишет ghanasoccernet.

Почему Хакими не принял титул?

Защитник Пари Сен-Жермен и капитан сборной Марокко Ашраф Хакими заявил, что не считает свою команду настоящим чемпионом Кубка африканских наций. Футболист подчеркнул, что титулы должны добываться на поле, а не по решению дисциплинарных органов.

Моя мама посоветовала мне отказаться от трофея Кубка африканских наций. Я официально отказываюсь от трофея и надеюсь, что мои товарищи по команде сделают то же самое. У нас был шанс выиграть его, но мы упустили его. Такой футбол – иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. Сенегал честно обыграл нас и заслужил на победу. Было бы несправедливо портить им настроение после всей той тяжелой работы, которую они проделали, – заявил футболист.

Почему Марокко объявили победителем?

Сначала в финале Кубка Африки сборная Сенегала обыграла Марокко с минимальным счетом. Однако впоследствии Африканская конфедерация футбола пересмотрела результат после апелляции, поскольку сенегальцы во время матча временно покинули поле, протестуя против решения арбитра.

Апелляционный комитет КАФ признал это нарушением регламента и присудил Марокко техническую победу 3:0, официально сделав ее чемпионом турнира.

Это решение вызвало резкую критику со стороны сенегальской федерации и многих экспертов, которые назвали ситуацию беспрецедентной для африканского футбола.

