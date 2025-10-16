Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. Благодаря этому им удалось установить уникальное достижение в истории международного футбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Футболиста сборной Украины расхвалили в Италии после матчей отбора на ЧМ-2026
Какое достижение покорилось сборной Марокко?
Марокканцы побили мировой рекорд по продолжительности победной серии в официальных матчах. В их активе теперь 16 подряд побед – ни одна сборная в истории не делала такого раньше.
Последний раз Марокко не смогло выиграть аж в марте 2024 года. Тогда была зафиксирована ничья в поединке с Мавританией.
Отметим, что предыдущими рекордсменами были сборные Испании и Германии, которые имели по 15 выигранных матчей подряд. Они достигали этой отметки в период с 2008 по 2009 годы и с 2010 по 2012 годы соответственно.
Важно. Серия матчей без поражений сборной Марокко учитывала лишь поединки, которые указаны в международных окнах ФИФА.
Напомним, что Марокко уже квалифицировалось на чемпионат мира-2026. Сейчас известны 28 из 48 участников будущего турнира, который состоится следующим летом в США, Мексике и Канаде.
Что известно о сборной Марокко?
В рейтинге ФИФА занимает 11 место – самая высокая позиция среди африканских сборных.
Победители Кубка Африки-1976 и 3-кратные чемпионы Кубка африканских наций. В 2012 году марокканцы триумфовали на Кубке арабских стран.
Сборная Марокко является единственной командой из Африки, которая доходила до полуфинала чемпионатов мира (в 2022 году).