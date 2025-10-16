Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Завдяки цьому їм вдалося встановити унікальне досягнення в історії міжнародного футболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
Яке досягнення підкорилося збірній Марокко?
Марокканці побили світовий рекорд за тривалістю переможної серії в офіційних матчах. В їх активі тепер 16 поспіль перемог – жодна збірна в історії не робила такого раніше.
Востаннє Марокко не змогло виграти аж у березні 2024 року. Тоді було зафіксовано нічию в поєдинку з Мавританією.
Зазначимо, що попередніми рекордсменами були збірні Іспанії та Німеччини, які мали по 15 виграних матчів поспіль. Вони досягали цієї позначки в період з 2008 по 2009 роки та з 2010 по 2012 роки відповідно.
Важливо. Серія матчів без поразок збірної Марокко враховувала лише поєдинки, які зазначені в міжнародних вікнах ФІФА.
Нагадаємо, що Марокко вже кваліфікувалося на чемпіонат світу-2026. Наразі відомі 28 з 48 учасників майбутнього турніру, який відбудеться наступного літа у США, Мексиці та Канаді.
Що відомо про збірну Марокко?
В рейтингу ФІФА посідає 11 місце – найвища позиція серед африканських збірних.
Переможці Кубка Африки-1976 та 3-разові чемпіони Кубка африканських націй. У 2012 році марокканці тріумфували на Кубку арабських країн.
Збірна Марокко є єдиною командою з Африки, яка доходила до півфіналу чемпіонатів світу (у 2022 році).