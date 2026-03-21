Поєдинок топ-клубів Англії розпочнеться о 18:30. Хто фаворит протистояння – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Чемпіонат Англії 2025 – 2026: розклад матчів, результати та турнірна таблиця АПЛ

Чого очікувати від фінального кубкового матчу?

Протистояння Арсеналу та Манчестер Сіті останніми роками стало одним із найяскравіших в англійському футболі. Хоча ці команди частіше перетинаються в рамках Англійської Прем'єр-ліги, їхні зустрічі у Кубку англійської ліги також мають свою історію.

У Кубку ліги команди зустрічалися неодноразово. Одним із найбільш пам'ятних матчів стала чвертьфінальна зустріч сезону 2017/18, коли Манчестер Сіті здобув переконливу перемогу з рахунком 3:0. Того ж сезону "містяни" згодом виграли турнір.

Загалом, у кубкових турнірах перевага часто була на боці Сіті, особливо в епоху тренерства Пеп Гвардіола. Водночас Арсенал під керівництвом Мікеля Артети поступово скорочує відставання і дедалі частіше нав'язує боротьбу фавориту.

Окремого символізму цьому протистоянню додає той факт, що Артета раніше працював асистентом Гвардіоли в Манчестер Сіті, що робить кожну їхню зустріч не лише боротьбою команд, а й своєрідною тренерською дуеллю.

Протистояння Арсеналу та Манчестер Сіті у кубкових турнірах завжди було цікавим і непередбачуваним. Загалом у Кубку Англії та Кубку ліги лондонці здобули більше перемог: 9 проти 6 у Сіті, хоча загальна кількість забитих голів трохи на боці "містян".

Як пройшли попередні матчі клубів?