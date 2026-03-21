Поєдинок топ-клубів Англії розпочнеться о 18:30. Хто фаворит протистояння – розповідає 24 Канал.
Чого очікувати від фінального кубкового матчу?
Протистояння Арсеналу та Манчестер Сіті останніми роками стало одним із найяскравіших в англійському футболі. Хоча ці команди частіше перетинаються в рамках Англійської Прем'єр-ліги, їхні зустрічі у Кубку англійської ліги також мають свою історію.
У Кубку ліги команди зустрічалися неодноразово. Одним із найбільш пам'ятних матчів стала чвертьфінальна зустріч сезону 2017/18, коли Манчестер Сіті здобув переконливу перемогу з рахунком 3:0. Того ж сезону "містяни" згодом виграли турнір.
Загалом, у кубкових турнірах перевага часто була на боці Сіті, особливо в епоху тренерства Пеп Гвардіола. Водночас Арсенал під керівництвом Мікеля Артети поступово скорочує відставання і дедалі частіше нав'язує боротьбу фавориту.
Окремого символізму цьому протистоянню додає той факт, що Артета раніше працював асистентом Гвардіоли в Манчестер Сіті, що робить кожну їхню зустріч не лише боротьбою команд, а й своєрідною тренерською дуеллю.
Протистояння Арсеналу та Манчестер Сіті у кубкових турнірах завжди було цікавим і непередбачуваним. Загалом у Кубку Англії та Кубку ліги лондонці здобули більше перемог: 9 проти 6 у Сіті, хоча загальна кількість забитих голів трохи на боці "містян".
Як пройшли попередні матчі клубів?
- Арсенал здобув важливу перемогу над Евертоном з рахунком 2:0 у чемпіонаті Англії, що дозволило команді зміцнити позиції на вершині турнірної таблиці АПЛ та відірватися на відчутну відстань від конкурентів у боротьбі за титул.
- Крім того, лондонці впевнено вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, обігравши Баєр 2:0 у двоматчевому протистоянні.
- Манчестер Сіті зазнав невдачі у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, поступившись Реалу 1:2 на своєму полі й програвши з загальним рахунком 1:5 за два матчі, що стало сенсаційним результатом для англійців.