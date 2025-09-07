Жена игрока Бенфики Судакова отказалась переехать в Лиссабон после попадания в дом в Киеве
- Жена футболиста Георгия Судакова едва не пострадала от обстрела Киева 7 сентября.
- Елизавета Судакова отказалась переехать в Лиссабон после приглашения Бенфики.
- Ее муж Георгий стал игроком португальского клуба в конце августа.
Елизавета Судакова была в квартире во время попадания обломков шахеда в ее дом в Киеве. Недавно ее муж стал игроком Бенфики, но сама она осталась в Украине
В ночь на 7 сентября российские террористы совершили массированный обстрел Киева. В результате атаки повреждено немало гражданских объектов, в том числе и дом известного футболиста Георгия Судакова, сообщает 24 Канал со ссылкой на Maisfutebol.
Как Бенфика отреагировала на обстрел?
В квартире выбиты окна и поврежден фасад. Во время попадания осколков в доме находились жена, дочь и мать Судакова, тогда как сам игрок находится в лагере сборной Украины в Польше.
В конце августа Георгий стал игроком Бенфики. После инцидента португальский клуб поддержал Судакова в соцсетях, а также предложил помощь футболисту и его семье в Лиссабоне.
Семья Бенфики с тобой, Георгию,
– написали португальцы в инстаграм.
Впрочем, пока жена Георгия не планирует переезжать в столицу Португалии вслед за мужем. Дело в том, что Елизавета сейчас беременна и находится на восьмом месяце беременности.
Девушка не имеет возможности осуществить такой долгий переезд, а потому присоединится к Судакову уже после рождения ребенка. У пары уже есть дочь Милана, которая родилась в 2022 году. Теперь же пара ждет вторую дочь.
Что известно об атаке на Киев 7 сентября?
- В ночь на воскресенье россияне запустили рекордное количество беспилотников по украинским городам – 805.
- Из них 747 были сбиты Воздушными силами Украины.
- Одной из главных целей россиян стал Киев, где повреждены несколько жилых домов.
- В результате бомбардировок погибли четыре человека, в том числе двухмесячная дочь.
- Кроме того, разрушениям подверглось и здание Кабинета министров, но никто не пострадал.
- Ранее сообщалось, что поврежден каток "АТЕК", на котором играет хоккейный клуб Сокол.
- В свою очередь в Одессе российские террористы нанесли разрушения местному Дворцу спорта.