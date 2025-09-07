Елизавета Судакова была в квартире во время попадания обломков шахеда в ее дом в Киеве. Недавно ее муж стал игроком Бенфики, но сама она осталась в Украине

В ночь на 7 сентября российские террористы совершили массированный обстрел Киева. В результате атаки повреждено немало гражданских объектов, в том числе и дом известного футболиста Георгия Судакова, сообщает 24 Канал со ссылкой на Maisfutebol.

Как Бенфика отреагировала на обстрел?

В квартире выбиты окна и поврежден фасад. Во время попадания осколков в доме находились жена, дочь и мать Судакова, тогда как сам игрок находится в лагере сборной Украины в Польше.

В конце августа Георгий стал игроком Бенфики. После инцидента португальский клуб поддержал Судакова в соцсетях, а также предложил помощь футболисту и его семье в Лиссабоне.

Семья Бенфики с тобой, Георгию,

– написали португальцы в инстаграм.

Впрочем, пока жена Георгия не планирует переезжать в столицу Португалии вслед за мужем. Дело в том, что Елизавета сейчас беременна и находится на восьмом месяце беременности.

Девушка не имеет возможности осуществить такой долгий переезд, а потому присоединится к Судакову уже после рождения ребенка. У пары уже есть дочь Милана, которая родилась в 2022 году. Теперь же пара ждет вторую дочь.

Что известно об атаке на Киев 7 сентября?