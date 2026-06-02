Дом украинского баскетболиста пострадал из-за удара России по Киеву

Игрок украинского баскетбольного клуба Прикарпатье-Говерла Марьян Рудый показал последствия ночной атаки россиян. Спортсмен оказался в столице.

Баскетболист пережил российский удар в жилой комплекс, где он живет. Об этом Марьян Рудый написал в собственном инстаграм.

Что произошло с жильем спортсмена?

Не известно, получила ли повреждения квартира, в которой проживает молодой баскетболист, но верхние этажи ЖК серьезно пострадали. Последствия прилета во время российской атаки спортсмен прокомментировал довольно лаконично.

Всегда говорил, что москали – пи##ры,

– написал Рудый.

Отметим, что в ночь на 2 июня 2026 года российские войска осуществили массированную атаку по Украине главной целью врага стала столица нашего государства.

Последствия российской атаки / Фото: instagram.com/lilmar1an

Известно о пяти погибших в Киеве и общее число пострадавших в более 60 человек.

Марьян Рудый: кто он?

Атлет выступает на позиции центрового, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

С декабря прошлого года баскетболист защищает цвета команды из Ивано-Франковска. За это время Максим Рудый провел три поединка, в которых в среднем набирал 8,7 балла и 16 подборов.

Отметим, что произвол российских оккупантов происходит на фоне возвращения их баскетболистов в международный спорт. В апреле Международная федерация этого вида спорта FIBA решила, что можно вернуть молодежные команды из страны-агрессора и ее сателлита в соревнования 3х3.