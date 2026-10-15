В Киеве в результате атаки России был поврежден дом чемпионки мира Влады Харьковой

Украинская фехтовальщица на шпагах Влада Харькова рассказала, что ее дом в Киеве был поврежден во время очередной российской атаки на территорию Украины. С начала 14 октября до утра 15 октября Россия применила против Украины более 850 ударных беспилотников.

Харькова рассказала на своей странице в инстаграме, что ее дом пострадал. Спортсменка узнала об этом, находясь в Будапеште.

Харькова узнала об атаке России в Будапеште

По ее словам, во время поездки на соревнования ее поезд остановили посреди ночи из-за угрозы воздушного нападения. Пассажиров эвакуировали, и они почти два часа провели на морозе. На следующий день, находясь в аэропорту Будапешта перед вылетом в Касабланку, фехтовальщица узнала о повреждении своего дома в результате российского обстрела.

Моя квартира цела. Одна из немногих, что уцелела. На этот раз мне "повезло". Подумайте об этом. Меня считают счастливой, потому что моя квартира уцелела после российского обстрела. В какой ужасной реальности мы живем, если это мы называем удачей?,

– написала Харькова.

Фехтовальщица обратила внимание на необходимость для украинских спортсменов продолжать выступления на турнирах, несмотря на российские атаки на украинские города.

"И вот я, украинская спортсменка, от которой ожидают, что я выйду на фехтовальную дорожку, буду соревноваться, приветствовать своих соперников и соблюдать спортивный этикет. Буду вести себя так, будто все нормально. Как будто мы просто спортсмены из разных стран, объединенные любовью к спорту. Россия разрушает наши дома, убивает наших людей и заставляет нас посреди ночи прятаться от ракет", – отметила Харькова.

Дом Харьковой поврежден в Киеве в результате атаки России: смотрите фото и видео

Влада подчеркнула, что война России против Украины – это не политика.

"Когда ты стоишь на морозе в четыре утра, потому что тебя могут убить – это не политика. Когда взрыв повреждает здание, которое ты называешь своим домом – это не политика. Когда ты не знаешь, будет ли у тебя дом, в который можно вернуться после соревнований, – это не политика. Это война. И в ней есть очевидный агрессор: Россия", – добавила фехтовальщица.

Влада Харькова – украинская фехтовальщица, специализирующаяся на шпаге. Она – чемпионка мира 2025 года и двукратная чемпионка Европы. Также она завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в командных соревнованиях в 2019 году и побеждала на этапах Кубка мира.

Напомним, ранее в результате российской атаки на Киев пострадали дома футболистов Динамо Александра Пихаленко и Александра Тимчика.