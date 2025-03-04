Зажигал на чемпионате мира: россияне в Одессе едва не убили чемпиона СССР и легенду Динамо

Дом Валерия Поркуяна пострадал в результаты атаки беспилотников на Одессу. К счастью, сам экс-футболист остался живым.

Российские террористы продолжают издеваться над украинцами, обстреливая мирные города и инфраструктуру. Очередной удар оккупантов пришелся по Одессе.

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Едва не убили чемпиона СССР

На выходных россияне повредили тренировочную базу Черноморца, где находились футболисты команды перед игрой с Левый Берегом. А в понедельник, 3 марта, террористы нанесли новый удар по украинскому городу.

На Одессу было выпущено около десяти дронов. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Бомбардир", от одного из прилетов пострадал дом легендарного футболиста Валерия Поркуяна.

От взрывной волны в его квартире выбило все окна. 80-летний экс-футболист находился в это время дома, поэтому пережил сильный стресс. Впрочем, физических травм Валерий не получил, поэтому его жизни ничего не угрожает.

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Напомним, что Поркуян провел яркую карьеру в 60-70-е годы. Валерий был воспитанником кропивницкой Зирки, после чего удачно поиграл за Динамо, Черноморец и Днепр.

В составе киевлян форвард трижды выигрывал чемпионство СССР. На чемпионате мира-1966 он был лидером советской сборной, забив четыре мяча и выиграв "бронзовую бутсу". Сама сборная тогда заняла четвертое место на турнире.