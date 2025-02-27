В ночь на 26 февраля российские захватчики запустили по Украине 177 дронов. От вражеской атаки пострадали города и села Киевщины, Харьковщины, Кировоградщины и Сумщины, пишет 24 Канал.

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Реакция Милевского на атаку "Шахедами"

Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Артём Милевский в социальной сети отреагировал на атаку "Шахедов". Звездный футболист чуть ли не пострадал от взрывов.

Братва, всем привет. Вчера, короче, вышел на балкон, покурить айкос. Как попало, пи***ц, б**ть. Кто там в Крюковщине или поблизости– видимо, там вообще был пи***ц,

– сказал Милевский.

Игрок и тренер медиакоманды Игнис призвал своих подписчиков быть осторожнее. Кроме, того экс-форвард вспомнил Владислава Ваната, с которым недавно имел конфликт.

"Всем хороший день! Скоро выходные. Весна. Тренировки продолжаются, все хорошо. В пятницу тур. Может, Ванат после моих поздравлений продолжит забивать. Давайте, друзья, не болейте, будьте осторожны!",– сказал Милевский.

Напомним, что раньше Милевский обиделся на Ваната из-за шутки. Он обозвал нападающего Динамо "Клоуном" и требовал к себе уважения.

Однако впоследствии конфликт был исчерпан. Более того, Артем похвалил Владислава за искусный гол в ворота Карпат, сравнив 23-летнего футболиста с Криштиану Роналду.