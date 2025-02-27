У ніч на 26 лютого російські загарбники запустили по Україні 177 дронів. Від ворожої атаки постраждали міста та села Київщини, Харківщини, Кіровоградщини та Сумщини, пише 24 Канал.

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Реакція Мілевського на атаку "Шахедами"

Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський у соціальній мережі відреагував на атаку "Шахедів". Зірковий футболіст ледь не постраждав від вибухів.

Братва, всім привіт. Учора, коротше, вийшов на балкон, покурити айкос. Як пі***нуло, пі***ц, б**ть. Хто там у Крюківщині або поблизу – мабуть, там узагалі був пі***ц,

– сказав Мілевський.

Гравець та тренер медіакоманди Ігніс закликав своїх підписників бути обережними. Крім, того ексфорвард згадав Владислава Ваната, з яким нещодавно мав конфлікт.

"Усім гарного дня! Скоро вихідні. Весна. Тренування тривають, усе гаразд. У п'ятницю тур. Може, Ванат після моїх привітань продовжить забивати. Давайте, друзі, не хворійте, будьте обережні!", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, що раніше Мілевський образився на Ваната через жарт. Він обізвав нападника Динамо "Клоуном" та вимагав до себе поваги.

Проте згодом конфлікт був вичерпаний. Ба більше, Артем похвалив Владислава за майстерний гол у ворота Карпат, порівнявши 23-річного футболіста з Кріштіану Роналду.