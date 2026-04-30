В Мадриде футбольные фанаты забросали поле туалетной бумагой во время матча Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов 2025 – 2026 состоялись первые полуфинальные матчи. На среду, 29 апреля, была вынесена встреча с участием Атлетико.

Мадридская команда на своем поле встречалась с лидером АПЛ Арсеналом. Фанаты "матрасников" устроили эфеткный перформанс.

По теме Подарок для Шахтера: донецкий клуб близок к 40 миллионам евро за Лигу чемпионов

Что сделали фанаты Атлетико?

Перед стартом встречи немало болельщиков пришли на игру с туалетной бумагой. Когда игроки начали выходить из подтрибунного помещения, фанаты начали бросать эти рулоны с трибун.

В итоге еще до старта игры часть поля была забросана туалетной бумагой. Впрочем эта акция не связана ни с каким бойкотом или протестом против чего-то.

Как болельщики забросали поле туалетной бумагой:

В Южной Америке такая традиция есть давно и имеет наоборот ободряющий подтекст. Если держать рулон за один конец и бросить с трибун вниз, визуально создается эффект конфетти

Таким образом, ультрас мадридцев решили перенять эту акцию и сделать привычной для "Ванда Метрополитано". Отметим, что игра завершилась со счетом 1:1. Голы забивали Дьокереш и Альварес с пенальти.

Обзор матча Атлетико – Арсенал: смотреть видео на Megogo

Что интересного в Лиге чемпионов 2025 – 2026?