Атлетико примет Баварию: кто победит в матче Лиги чемпионов

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Матч состоится на стадионе "Метрополитано", где пройдет финал Лиги чемпионов сезона 2026/27. О матче Атлетико – Бавария рассказывает 24 Канал.

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С чем команды подходят к 4-му туру Лиги чемпионов

Мадридцы не уступали никому с 9 сентября, когда состоялся первый тур Лиги чемпионов. После поражения от Ливерпуля на "Энфилде" (1:2) в активе Атлетико 8 побед и 1 ничья.

Сейчас команда Диего Симеоне занимает второе место в чемпионате Испании, отставая от Барселоны всего на два очка, а вот на евроарене дела обстоят несколько хуже. Испанский клуб набрал 4 очка после трех туров и занимает 16-е место в этапе лиги.

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Немного лучше обстоят дела у Баварии. В Лиге чемпионов мюнхенцы набрали на один пункт больше, чем их будущие соперники, и сейчас занимают 14-е место в турнирной таблице.

В национальном чемпионате баварцы одержали 5 побед и сыграли 3 ничьи в 8 матчах, что позволяет им по дополнительным показателям опережать дортмундскую Боруссию (2:2).

В субботу, 31 октября, немецкая команда лишилась ряда футболистов. Матч Лиги чемпионов из-за травм пропустят Исмаэль Сайбари и Серж Гнабри, а участие Майкла Олисе в матче остается под вопросом.

Как команды ранее играли друг с другом

Матч в Мадриде станет для соперников первой очной встречей за шесть лет. В 2020 году Бавария набрала 4 очка в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов (4:0, 1:1).

Матч Атлетико – Бавария начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 3 ноября.