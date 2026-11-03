Атлетіко прийме Баварію: хто переможе у матчі Ліги чемпіонів

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Поєдинок відбудеться на стадіоні "Метрополітано", де пройде фінал Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Про матч Атлетіко – Баварія розповідає 24 Канал.

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З чим команди підходять до 4 туру Ліги чемпіонів

Мадридці не поступались нікому з 9 вересня, коли відбувся перший тур Ліги чемпіонів. Після поразки від Ліверпуля на "Енфілді" (1:2) у активі Атлетіко 8 перемог та 1 нічия.

Наразі колектив Дієго Сімеоне йде другим у чемпіонаті Іспанії з відставанням від Барселони лише у два залікові бали, а от на євроарені справи йдуть дещо гірше. Іспанський клуб має 4 очки після трьох турів та посідає 16-місце в етапі ліги.

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Дещо краща ситуація у Баварії. У Лізі чемпіонів мюнхенці мають на один пункт більше, ніж їх майбутні суперники та наразі розташовуються у на 14-й сходинці табеля про ранги.

У внутрішній першості баварці мають 5 перемог та 3 нічиї у 8 матчах, що дозволяє їм за додатковими показниками випереджати дортмундську Боруссію (2:2).

У суботу, 31 жовтня, німецький колектив втратив низку футболістів. Поєдинок Ліги чемпіонів через травми пропустять Ісмаель Сайбарі та Серж Гнабрі, а участь Майкла Олісе у матчі залишається під питанням.

Як команди раніше грали між собою

Поєдинок у Мадриді стане для суперників першою очною зустріччю за шість років. У 2020-му Баварія здобула 4 очки у двох матчах групового етапу Ліги чемпоінів (4:0, 1:1).

Матч Атлетіко – Баварія розпочнеться о 22:00 за київським часом у вівторок, 3 листопада.