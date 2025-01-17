Первая ракетка России заплатит сумасшедший штраф за истерические припадки на Australian Open-2025

В воскресенье, 12 января, в Мельбурне начался Открытый чемпионат Австралии по теннису. Уже в 1/32 финала из турнира вылетел "нейтральный" Даниил Медведев.

Пятая ракетка мира с трудом пробился во второй круг, но на этом этапе уже завершил свой путь на австралийском "мэйджоре". Он сенсационно уступил 19-летнему американцу Лернеру Тьену.

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Ушел в минус

Во время 1/32 финала, а также в предыдущем круге, россиянин несколько раз терял голову на корте. За это он получил значительные санкции, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

"Нейтральный" теннисист должен заплатить два штрафа за свое позорное поведение в каждом из этих матчей. Суммарно они составят 150 тысяч долларов.

В первой игре Медведев начал бить сетку своей ракеткой, из-за чего она сломалась, а во второй – россиянин разбил инвентарь уже после ударов по поверхности корта. За это его оштрафовали на 100 000 и 50 000 долларов соответственно.

Интересно. После получения этих штрафов россиянин провел Australian Open с убытками для себя. Он ушел в минус, ведь его призовые на турнире составили почти 124 тысячи долларов.

Напомним, что Даниил Медведев в прошлом сезоне стал финалистом Открытого чемпионата Австралии. Он уступил в финале Яннику Синнеру, хотя выиграл первые два сета того противостояния.