Наша национальная команда упустила победу, сыграв вничью 1:1 после пропущенного гола с пенальти. На послематчевой пресс-конференции Сергей Ребров прокомментировал этот решающий эпизод, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Был ли на самом деле пенальти в ворота Украины?

Наставник "сине-желтых" считает, что рефери ошибся в этом моменте. По его мнению, Александр Зинченко не нарушал правил.

В этом эпизоде мяч попал в руку, но Зинченко не играл этой рукой. Как по мне, там вообще ничего не было. Я не знаю, что нашли, но сейчас VAR. Я всегда перед игрой говорю: очень осторожными надо быть в своей штрафной площадке и больше агрессии делать в чужой. К сожалению, мы не придерживались этих моментов,

– сказал Ребров.

Отметим, что после просмотра видео с разных ракурсов действительно появляются сомнения относительно правильности принятого решения арбитром, ведь:

Расстояние после удара игрока сборной Азербайджана до руки было минимальным. Не факт, что касание вообще было.

Повтор со спорным пенальти в ворота сборной Украины: смотрите видео

Напомним, что после финального свистка Йожеф Сабо эмоционально прокомментировал фиаско сборной Украины. Он был очень разочарован выступлением "сине-желтых".

Какова ситуация в группе D после двух туров?