Наша національна команда втратила перемогу, зігравши внічию 1:1 після пропущеного гола з пенальті. На післяматчевій пресконференції Сергій Ребров прокоментував цей вирішальний епізод, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Чи був насправді пенальті у ворота України?

Наставник "синьо-жовтих" вважає, що рефері помилився в цьому моменті. На його думку, Олександр Зінченко не порушував правил.

У цьому епізоді м’яч влучив у руку, але Зінченко не грав цією рукою. Як на мене, там взагалі нічого не було. Я не знаю, що знайшли, але зараз VAR. Я завжди перед грою кажу: дуже обережними треба бути у своєму штрафному майданчику та більше агресії робити в чужому. На жаль, ми не дотримувалися цих моментів,

– сказав Ребров.

Зазначимо, що після перегляду відео з різних ракурсів дійсно з'являються сумніви щодо правильності прийнятого рішення арбітром, адже:

Відстань після удару гравця збірної Азербайджану до руки була мінімальною. Не факт, що дотик взагалі був.

Повтор з суперечливим пенальті у ворота збірної України: дивіться відео

Нагадаємо, що після фінального свистка Йожеф Сабо емоційно прокоментував фіаско збірної України. Він був дуже розчарований виступом "синьо-жовтих".

Яка ситуація у групі D після двох турів?