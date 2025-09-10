"Зинченко не играл рукой": был ли пенальти в ворота Украины в игре с Азербайджаном – видео
- Сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном в квалификации к чемпионату мира-2026, пропустив гол с пенальти.
- Сергей Ребров считает, что пенальти в ворота Украины был ошибочным, и Александр Зинченко не нарушал правил.
Во вторник, 9 сентября, сборная Украины по футболу провела матч второго тура квалификации к чемпионату мира-2026. Соперником "сине-желтых" был Азербайджан.
Наша национальная команда упустила победу, сыграв вничью 1:1 после пропущенного гола с пенальти. На послематчевой пресс-конференции Сергей Ребров прокомментировал этот решающий эпизод, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.
Был ли на самом деле пенальти в ворота Украины?
Наставник "сине-желтых" считает, что рефери ошибся в этом моменте. По его мнению, Александр Зинченко не нарушал правил.
В этом эпизоде мяч попал в руку, но Зинченко не играл этой рукой. Как по мне, там вообще ничего не было. Я не знаю, что нашли, но сейчас VAR. Я всегда перед игрой говорю: очень осторожными надо быть в своей штрафной площадке и больше агрессии делать в чужой. К сожалению, мы не придерживались этих моментов,
– сказал Ребров.
Отметим, что после просмотра видео с разных ракурсов действительно появляются сомнения относительно правильности принятого решения арбитром, ведь:
- Расстояние после удара игрока сборной Азербайджана до руки было минимальным.
- Не факт, что касание вообще было.
Повтор со спорным пенальти в ворота сборной Украины: смотрите видео
Напомним, что после финального свистка Йожеф Сабо эмоционально прокомментировал фиаско сборной Украины. Он был очень разочарован выступлением "сине-желтых".
Какова ситуация в группе D после двух туров?
- Франция является единственной командой, которая не теряла очков, одержав победы над Украиной (2:0) и Исландией (2:1).
- На втором месте расположились исландцы с тремя очками благодаря победе со счетом 5:0 над Азербайджаном.
- Две последние строчки с одним зачетным баллом занимают Украина и Азербайджан, где "сине-желтые" имеют преимущество из-за лучшего баланса голов.
- В следующем туре Исландия будет принимать Украину, а Франция – Азербайджан. Оба матча состоятся 10 октября.