Во вторник, 9 сентября, состоятся матчи квалификации к чемпионату мира-2026 по футболу. В одном из них сборная Украины на выезде сыграет против Азербайджана.

Обе команды начали отбор с поражений, не забив ни одного гола. Своими ожиданиями от этого противостояния поделился бывший наставник "сине-желтых" Мирон Маркевич, сообщает 24 Канал со ссылкой на Blik.

Читайте также Азербайджан – Украина: где смотреть второй матч "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2026

Какой прогноз сделал Маркевич на игру Азербайджан – Украина?

Опытный тренер считает, что азербайджанцы будут настроены реабилитироваться перед своими фанатами после разгрома от Исландии со счетом 0:5. Поэтому они дадут бой Украине, однако подопечные Сергея Реброва все же должны забрать три очка в матче с главным андердогом группы D.

"Выезд есть выезд, поэтому просто точно не будет. После 0:5 Азербайджан будет стремиться реабилитироваться перед фанами, соперник точно будет настроенным, поэтому легко не будет. Украине не надо обращать внимание на результат Азербайджана против Исландии.

Болельщики погонят их вперед и игроки захотят им доказать, что результат против Исландии был случайностью. Надо быть готовым к сопротивлению. Мой прогноз? Украина выиграет с разницей в один мяч", – сказал Маркевич.

Отметим, что после разгромного поражения от Исландии Федерация футбола Азербайджана уволили главного тренера Фернанду Сантуша. В поединке против "сине-желтых" команду будет возглавлять тренер молодежной сборной Айхан Аббасов.

Справка. Матч Азербайджан – Украина состоится 9 сентября в Баку. Он начнется в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что в первом туре Украина проиграла Франции со счетом 0:2. В том поединке возрастной рекорд покорился Илье Забарному.

Что надо сделать сборной Украины для выхода на ЧМ-2026?