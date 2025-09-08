У вівторок, 9 вересня, відбудуться матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 з футболу. В одному з них збірна України на виїзді зіграє проти Азербайджану.

Обидві команди розпочали відбір з поразок, не забивши жодного гола. Своїми очікуваннями від цього протистояння поділився колишній наставник "синьо-жовтих" Мирон Маркевич, повідомляє 24 Канал із посиланням на Blik.

Який прогноз зробив Маркевич на гру Азербайджан – Україна?

Досвідчений тренер вважає, що азербайджанці будуть налаштовані реабілітуватися перед своїми фанатами після розгрому від Ісландії з рахунком 0:5. Тому вони дадуть бій Україні, проте підопічні Сергія Реброва все ж таки мають забрати три очки в матчі з головним андердогом групи D.

"Виїзд є виїзд, тому просто точно не буде. Після 0:5 Азербайджан буде прагнути реабілітуватися перед фанами, суперник точно буде налаштованим, тому легко не буде. Україні не треба звертати увагу на результат Азербайджану проти Ісландії.

Вболівальники поженуть їх вперед і гравці захочуть їм довести, що результат проти Ісландії був випадковістю. Треба бути готовим до спротиву. Мій прогноз? Україна виграє з різницею в один м’яч", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що після розгромної поразки від Ісландії Федерація футболу Азербайджану звільнили головного тренера Фернанду Сантуша. У поєдинку проти "синьо-жовтих" команду очолюватиме тренер молодіжної збірної Айхан Аббасов.

Довідка. Матч Азербайджан – Україна відбудеться 9 вересня в Баку. Він розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому турі Україна програла Франції з рахунком 0:2. В тому поєдинку віковий рекорд підкорився Іллі Забарному.

Що треба зробити збірній України для виходу на ЧС-2026?