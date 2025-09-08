Ребров прокомментировал попадание российского "Шахеда" в дом Судакова
- Георгий Судаков и его семья пострадали от атаки российского беспилотника по их дому в Киеве.
- Сергей Ребров отметил, что подобные ситуации мотивируют игроков сборной Украины, которые осознают, за какую страну они играют.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел традиционную пресс-конференцию накануне матча с Азербайджаном. Специалист рассказал, в каком состоянии Георгий Судаков после дроновой атаки по его дому.
В результате массированной атаки по Киеву российский беспилотник попал в дом, в котором живет семья Георгия Судакова. Во время взрыва в помещении находились жена, дочь и мать футболиста сборной Украины, пишет 24 Канал.
К теме Жена игрока Бенфики Судакова отказалась переехать в Лиссабон после попадания в дом в Киеве
Что ответил Ребров о Судакове?
На пресс-конференции у Сергея Реброва спросили о психологическом состоянии Георгия Судакова после ужасных новостей из Киева.
"К сожалению, мы все в такой ситуации. Сейчас, когда я говорю игрокам, что для нас очень важно сконцентрироваться на игре, у всех есть родные в Украине, все возвращаются в Украину, все следят за событиями.
К сожалению, это случилось с Георгием. Раньше это случалось с другими игроками, когда чьи-то родные попадали в такие ситуации.
Но я считаю, что это придаст больше мотивации игрокам. Мы понимаем, за какую страну играем, каких бойцов представляем здесь на евроарене. Я уверен, что все это придаст мотивации нашим игрокам. Завтра они будут более мотивированы", – рассказал Ребров.
Как Украина начала отбор на ЧМ-2026?
- В первом туре сборная Украины уступила Франции со счетом 0:2. В составе вице-чемпионов мира голами отметились Олисе и Мбаппе.
- Соперник "сине-желтых" во втором матче сборная Азербайджана тоже потерпела поражение в стартовом туре. Команда Фернанду Сантуша проиграли Исландии – 0:5. За день до матча с Украиной португальского тренера отправили в отставку.
- Матч Азербайджан – Украина состоится во вторник, 9 сентября. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.