Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів традиційну пресконференцію напередодні матчу з Азербайджаном. Фахівець розповів, в якому стані Георгій Судаков після дронової атаки по його будинку.

Внаслідок масованої атаки по Києву російський безпілотник влучив у будинок, в якому живе родина Георгія Судакова. Під час вибуху в приміщенні перебували дружина, донька і мати футболіста збірної України, пише 24 Канал.

Що відповів Ребров про Судакова?

На пресконференції у Сергія Реброва запитали про психологічний стан Георгія Судакова після жахливих новин з Києва.

"На жаль, ми всі у такій ситуації. Зараз, коли я кажу гравцям, що для нас дуже важливо сконцентруватися на грі, у всіх є рідні в Україні, всі повертаються в Україну, всі слідкують за подіями.

На жаль, це трапилося з Георгієм. Раніше це траплялося з іншими гравцями, коли чиїсь рідні потрапляли до таких ситуацій.

Але я вважаю, що це додасть більше мотивації гравцям. Ми розуміємо, за яку країну граємо, яких бійців представляємо тут на євроарені. Я впевнений, що усе це додасть мотивації нашим гравцям. Завтра вони будуть більш мотивовані", – розповів Ребров.

