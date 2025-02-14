Байер должен во что бы то ни стало побеждать Баварию, чтобы остаться в чемпионской гонке в Бундеслиге

Леверкузенцы имеют немного шансов на защиту чемпионского титула. Единственным шансом остаться в гонке для Байера является победа в очной встрече.

В эти выходные в чемпионате Германии состоится 22 тур сезона 2024-2025. Центральный бой не только уикенда, а и всей Бундеслиги пройдет в Леверкузене, где местный Байер будет принимать Баварию, сообщает 24 Канал. Начало – 15 февраля в 19:30 по Киеву.

По теме Историческая победа: Реал установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов

Последний шанс Байера

В прошлом сезоне "фармацевты" совершили громкую сенсацию на внутренней арене. Команда Хаби Алонсо смогла впервые в истории выиграть чемпионат Германии, прервав гегемонию Баварии в 11 лет.

При этом Байер умудрился не проиграть ни одного матча за весь турнир! Впрочем, в этом сезоне Бавария бросила серьезный вызов леверкузенцам и близка к возвращению "Серебряной салатницы" в Мюнхен.

Команда Венсана Компани выиграла 17 из 21-го матча в Бундеслиге и закрепилась на первой строчке. Единственным, кто может помешать Баварии выиграть турнир, является как раз Байер.

Впрочем, команда Алонсо отстает аж на 8 очков, поэтому в очной битве должна играть исключительно на победу. Любой другой результат де-факто завершит чемпионскую гонку.

Читайте также Сэр Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола

Прогноз Favbet

Однако фаворитом в отчетном матче все же Бавария. Ее победа оценивается в 2,38, тогда как Байера – в 3,10. На ничью выставлен коэффициент 3,80.

При этом эксперты уверены в результативной встрече. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 1,67, тогда как на ТМ2,5 – 2,22. При этом забить должны обе команды, вероятность этого – 1,58.

В последнее время Байер стал неудобным соперником для мюнхенцев. В последних пяти очных битвах Бавария не одержала ни одной победы – две ничьи и три поражения. В первом круге соперники расписали ничью 1:1, а в Кубке Германии минимально торжествовали леверкузенцы.