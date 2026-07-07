Балогун получил возможность сыграть против Бельгии в 1/8 финала. Однако это не уберегло его от значительных финансовых потерь, сообщил официальный сайт ФИФА.

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Как наказали американского нападающего?

В сообщении ФИФА отметили, что приостановка его дисквалификации, которая помогла футболисту сыграть в матче 1/8 финала, не означает отмену факта красной карточки.

Его признали виновным сразу по двум дисциплинарным статьям. Одна из них касается факта прямого удаления в игре против Боснии и Герцеговины, а другая – того, что Балогун после красной карточки появился на футбольном поле во время празднования гола США в конце матча.

Фоларина Балогуна оштрафован на 40 тысяч долларов, а Федерация футбола США несет солидарную ответственность за уплату этой суммы.

Что известно о скандале вокруг Балогуна?

В воскресенье, 5 июля, стало известно, что Балогун сможет сыграть в матче 1/8 финала. Такое решение Дисциплинарного комитета сразу же подверглось критике со стороны бельгийской ассоциации.

"Масла в огонь" добавили заявления президента США о том, что приостановка дисквалификации нападающего Монако произошла по его личной просьбе.

После матча США – Бельгия (1:4) футболисты команды-победительницы устроили троллинг в адрес ФИФА и президента США Дональда Трампа.