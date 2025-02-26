Восемь голов на двоих: Барселона и Атлетико выдали адскую игру в Кубке Испании с двумя камбэками

Команда Ганса-Дитера Флика неудачно начала домашний бой с Атлетико, пропустив дважды. Впрочем Барса не остановилась и почти вырвала волевую победу.

Барселона – Атлетико 4:4

Голы: Педри, 19, Кубарси, 21, Мартинес, 41, Левандовский, 74 – Альварес, 1, Гризманн, 6, Льоренте, 84, Серлот, 90+3.

На этой неделе в Кубке Испании 2024-2025 проходят первые матчи полуфинальной стадии. Во вторник, 25 февраля, Барселона принимала мадридский Атлетико, сообщает 24 Канал.

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Эффектное начало от Атлетико

Каталонцы были явными фаворитами игры, поэтому тренер решил поберечь Гави и Левандовского. Оба оказались на скамейке запасных. Атлетико же выставил приближенный к основе состав, разве что бросалось в глаза отсутствие Облака.

Гостям же удалось поставить "блаугранас" в неудобное положение уже на старте. За первые шесть минут Атлетико отличился дважды, а героем отрезка стал Хулиан Альварес.

Аргентинец уже на 47-ой секунде удачно откликнулся на подачу Лангле и в упор расстрелял ворота Щенсного. А через несколько минут Хулиан отдал ассист на Гризманна, который эффектно накрутил соперников и удвоил преимущество своей команды.

Барса смяла "матрасников"

В дальнейшем Барселона владела инициативой, гости же делали ставку на контратаки. В итоге отбиваться у мадридцев долго не получилось, на перерыв каталонцы ушли уже лидерами.

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Камбэк начал Педри, который замкнул прострел от Кунде. А позже "матрасников" добили два угловых от Рафиньи. Бразилец своими подачами прекрасно находил головы центрбеков, что позволило Кубарсе и Мартинесу оформить по мячу.

Несмотря на провал во второй половине первого тайма, Атлетико не изменил свой рисунок игры после перерыва. Как итог, выход Левандовского позволил Барселоне забить четвертый. Поляк добил в пустые ворота мяч после эффектного прохода и ассиста от Ямаля.

Атлетико вернулся

Мадридцы же нашли ресурс, чтобы сократить отставание в счете. Никто не успел накрыть Льоренте, которому Корреа покатил мяч с фланга. Маркос забил издали и этот гол понес гостей вперед. В конце концов Атлетико удалось вырвать ничью в компенсированное время.

Защита Барселоны "проспала" забегание от Лино, который вышел один на один с вратарем. Игрок отдал на свободного Серлота, который и добил мяч в пустые ворота. Ответный матч на поле Атлетико состоится 2 апреля.