Барселона в шаге от вылета из Лиги чемпионов: смогут ли каталонцы одолеть непростой Ньюкасл

На этой неделе в Лиге чемпионов пройдут ответные матчи 1/8 финала сезона 2025 –2026. Особое внимание фанатов будет приковано к игре на "Камп Ноу".

Местная Барселона сразится за путевку в четвертьфинал с Ньюкаслом, сообщает 24 Канал. Встреча начнется 18 марта в 19:45 по киевскому времени.

Как завершился первый матч?

Первый матч на "Сент-Джеймс Парк" едва не подарил сенсацию в Лиге чемпионов. Ньюкасл контролировал игру и смог забить под занавес второго тайма усилиями Барнса.

Однако удержать минимальное преимущество "сороки" так и не смогли. В компенсированное время Тиав сбил в собственной площадке Ольмо, после чего Ямаль уверенно реализовал пенальти.

Итоговый счет 1:1 был на руку Барселоне. Теперь судьба победителя пары будет решаться на ее поле, где достаточно выиграть с любым счетом.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Ліги чемпіонів. Перемога Барселони – 1,57, нічия – 4,75, тріумф Ньюкасла – 5,00. Що ж стосується проходу у чвертьфінал, то успіх Барселни оцінений у 1,28, Ньюкасла – у 3,40. На "тотал більше 3,5" виставлений коефіцієнт 1,96, тоді як на ТМ3,5 – 1,80.

*Коефіцієнти подані станом на 23:35 16.02.2026

В каком состоянии команды?

Сейчас же дела у Барселоны идут неплохо, но неидеально. Команда Ганси Флика умудрилась проиграть 0:4 Атлетико в Кубке Испании и оставить турнир в шаге от финала.

Однако в чемпионате каталонцы идут на первом месте, имея отрыв от Реала в один балл. Сейчас же Барселона имеет серию из четырех побед подряд в Ла Лиге.

Что же касается Ньюкасла, то шансов увидеть "сорок" в ЛЧ в следующем сезоне немного. Подопечные Эдди Гау застряли на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от топ-пятерки на семь баллов.