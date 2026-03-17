Місцева Барселона битиметься за путівку до чвертьфіналу із Ньюкаслом, повідомляє 24 Канал. Зустріч розпочнеться 18 березня о 19:45 за київським часом.

Як завершився перший матч?

Перший матч на "Сент-Джеймс Парк" ледь не подарував сенсацію в Лізі чемпіонів. Ньюкасл контролював гру та зміг забити під завісу другого тайму зусиллями Барнса.

Проте втримати мінімальну перевагу "сороки" так і не змогли. У компенсований час Тіав збив у власному майданчику Ольмо, після чого Ямаль впевнено реалізував пенальті.

Підсумковий рахунок 1:1 був на руку Барселоні. Тепер доля переможця пари буде вирішуватися на її полі, де достатньо виграти із будь-яким рахунком.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Ліги чемпіонів. Перемога Барселони – 1,57, нічия – 4,75, тріумф Ньюкасла – 5,00. Що ж стосується проходу у чвертьфінал, то успіх Барселни оцінений у 1,28, Ньюкасла – у 3,40. На "тотал більше 3,5" виставлений коефіцієнт 1,96, тоді як на ТМ3,5 – 1,80.

*Коефіцієнти подані станом на 23:35 16.02.2026

В якому стані команди?

Нині ж справи у Барселони йдуть непогано, але неідеально. Команда Гансі Фліка примудрилась програти 0:4 Атлетіко в Кубку Іспанії та залишити турнір за крок від фіналу.

Проте в чемпіонаті каталонці йдуть на першому місці, маючи відрив від Реала в один бал. Наразі ж Барселона має серію з чотирьох перемог поспіль у Ла Лізі.

Що ж стосується Ньюкасла, то шансів побачити "сорок" в ЛЧ наступного сезону небагато. Підопічні Едді Гау застрягли на дев'ятому місці в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від топ-п'ятірки на сім балів.