Позор Барселоне: клуб пригласил российского блогера-карлика на открытие стадиона
- Барселона пригласила российского блогера Хасбуллу Магомедова на открытие стадиона "Камп Ноу".
- Это вызвало негативную реакцию украинских фанатов.
- Хасбулла Магомедов является лицом UFC и известен своей карликовостью.
Барселона продолжает пытаться строить отношения с россиянами. Клуб решил приобщить к своему празднику блогера из России.
Российский спорт оказался в изоляции после начала полномасштабной войны в Украине. Клубы не допускают к еврокубкам, а сборные не участвуют в международных турнирах, сообщает 24 Канал.
По теме Звезда Барселоны подтвердил отношения с моделью, которая старше его на 7 лет
Как опозорилась Барселона?
Однако некоторые клубы и организации все равно пытаются сотрудничать с представителями страны-террористки. Опять в скандальную историю вляпалась Барселона.
Клуб планирует уже в конце сентября вернуться на свой стадион "Камп Ноу", который последний годы был на реконструкции. По случаю этого события каталонцы решили пригласить мировых знаменитостей на это событие.
Среди приглашенных оказался и популярный российский блогер по прозвищу Хасбик. Парень получил официальное письмо от директора по институциональным связям и протоколу Барселоны Жорди Гомеса.
Его опубликовал российский боец ММА Аюб Гимбатов, который также приглашен на событие. Неудивительно, что такой шаг от Барселоны вызвал негативную реакцию у украинских фанатов.
Читайте также Звездный форвард Барселоны умудрился не попасть в пустые ворота: видео дикого фейла
23-летний Хасбулла Магомедов родился в Дагестане. В детстве у россиянина обнаружили аномалию роста, диагностировав карликовость. Хасбик имеет рост всего 93 сантиметра и весит 20 килограммов. Блогер запомнился вирусными видео в интернете в 2020 году, после чего начал набирать популярность.
Какие зашквары у Барселоны?
- Хасбик в 2022 году Хасбулла начал сотрудничество с UFC и является почетным гостем на их поединках.
- Войну в Украине Хасбик не комментирует, но в конфликте между Израилем и ХАМАС Магомедов поддержал последних.
- Барселона ранее уже запятнала свою репутацию из-за видеообращения к россиянам.
- В 2023 году игроки клуба Алехандро Бальде и Серджи Роберто поблагодарили фанатов из России за поддержку.
- В прошлом сезоне Барселона стала чемпионом Испании и обладателем Кубка короля.
- Также подопечные Ганси Флика добрались полуфинала Лиги чемпионов, где уступили Интеру.