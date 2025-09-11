Ганьба Барселоні: клуб запросив російського блогера-карлика на відкриття стадіону
- Барселона запросила російського блогера Хасбуллу Магомедова на відкриття стадіону "Камп Ноу".
- Це викликало негативну реакцію українських фанатів.
- Хасбулла Магомедов є обличчям UFC та відомий своєю карликовістю.
Барселона продовжує намагатися будувати відносини із росіянами. Клуб вирішив долучити до свого свята блогера з Росії.
Російський спорт опинився у ізоляції після початку повномасштабної війни в Україні. Клуби не допускають до єврокубків, а збірні не беруть участь у міжнародних турнірах, повідомляє 24 Канал.
Як зганьбилась Барселона?
Проте деякі клуби та організації все одно намагаються співпрацювати із представниками країни-терористки. Знову у скандальну історію вляпалась Барселона.
Клуб планує вже наприкінці вересня повернутися на свій стадіон "Камп Ноу", який останній роки був на реконструкції. З нагоди цієї події каталонці вирішили запросити світових знаменитостей на цю подію.
Серед запрошених виявився і популярний російський блогер на прізвисько Хасбік. Хлопець отримав офіційний лист від директора з інституційних зв’язків та протоколу Барселони Жорді Гомеса.
Його опублікував російський боєць ММА Аюб Гімбатов, який також запрошений на подію. Недивно, що такий крок від Барселони викликав негативну реакцію у українських фанатів.
23-річний Хасбулла Магомедов народився у Дагестані. В дитинстві у росіянина виявили аномалію росту, діагностувавши карликовість. Хасбік має зріст лише 93 сантиметри та важить 20 кілограмів. Блогер запам'ятався вірусними відео в інтернеті у 2020 році, після чого почав набирати популярність.
Які зашквари у Барселони?
- Хасбік у 2022 році Хасбулла почав співпрацю із UFC та є почесним гостем на їх поєдинках.
- Війну в Україні Хасбік не коментує, але у конфлікті між Ізраїлем та ХАМАС Магомедов підтримав останніх.
- Барселона раніше вже заплямувала свою репутацію через відеозвернення до росіян.
- У 2023 році гравці клубу Алехандро Бальде та Серджі Роберто подякували фанатам з Росії за підтримку.
- Минулого сезону Барселона стала чемпіоном Іспанії та володарем Кубка короля.
- Також підопічні Гансі Фліка дістались півфіналу Ліги чемпіонів, де поступились Інтеру.