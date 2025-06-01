Не оправдал ожиданий: Барселона продает футболиста, клаусула которого составляет миллиард евро
- Барселона продает Ноа Дарвиха в Штутгарт после того, как он не смог закрепиться в команде, хотя его клаусула составляла миллиард евро.
- Трансфер обойдется Штутгарту менее миллиона евро, и 18-летний игрок пройдет медосмотр перед официальным объявлением.
Испанская Барселона всегда славилась своими воспитанниками и умением развивать молодых футболистов. Однако не всегда даже каталонцам удается вывести футболистов на новый уровень.
Таким примером стал атакующий полузащитник Ноа Дарвих. Он вскоре покинет "блаугранас" и продолжит свою карьеру в Бундеслиге, сообщает 24 Канал со ссылкой на Football Transfers.
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Немец разочаровал Барселону
Каталонский клуб провел успешные переговоры со Штутгартом. Стороны согласовали все детали будущего трансфера, который обойдется немцам меньше, чем в один миллион евро.
18-летний полузащитник пройдет медосмотр, после чего состоится официальное объявление о переходе. Немецкий футболист два сезона был игроком Барселоны.
"Блаугранас" приобрели юного футболиста в августе 2023 года из Фрайбурга за 2,5 миллиона евро. В то время он считался одним из самых перспективных игроков мира, поэтому каталонцы прописали в его контракте клаусулу в размере один миллиард евро.
Однако с тех пор Ноа Дарвих не сумел спрогрессировать и пробиться в первую команду Барселоны. Он даже не стал основным игроком резерва, из-за чего тренерский штаб разочаровался и решил попрощаться с футболистом.
Справка. В сезоне-2024/2025 немецкий игрок провел 25 матчей в составе Барселоны B. В них он отметился лишь двумя ассистами.
Напомним, что накануне Барселона объявила дату, когда вернется на "Камп Ноу". Домашний стадион каталонцев после реконструкции будет вмещать 105 тысяч зрителей.