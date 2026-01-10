Барселона – Реал: кто в Украине покажет финал Суперкубка Испании

В воскресенье, 11 января, каталонская Барселона и мадридский Реал сыграют второе Эль-Класико сезона. Встречу принципиальных соперников можно будет смотреть вживую в Украине.

Самые титулованные испанские клубы сыграют между собой на нейтральном поле. На кону их поединка будет стоять трофей – национальный Суперкубок, сообщает 24 Канал.

Кто будет транслировать матч Барселона – Реал?

На пути к финалу Барселона без шансов разгромила Атлетик Бильбао со счетом 5:0. Реал же в полуфинале в мадридском дерби переиграл Атлетико (2:1).

Очередное Эль-Класико на этот раз состоится в Саудовской Аравии на стадионе "King Abdullah Sports City" в Джидде. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В Украине матч Барселона – Реал можно будет посмотреть в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO. Он будет доступен для просмотра на телеканале "Megogo Футбол 1" по подпискам "Спорт" и во всех MEGOPACK

К слову. Традиционно показ встречи такого статуса будет сопровождаться аналитической студией с участием журналистов, комментаторов и экспертов. Обсуждение игры начнется за час до ее начала.

Отметим, что последнее Эль-Класико состоялось осенью. Тогда Реал одержал победу со счетом 2:1.

Что известно о противостоянии испанских гегемонов?