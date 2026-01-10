Барселона – Реал: кто в Украине покажет финал Суперкубка Испании
- Матч Барселона – Реал состоится в Саудовской Аравии на стадионе "King Abdullah Sports City" в Джидде в 21:00 по киевскому времени.
- В Украине матч можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO на телеканале "Megogo Футбол 1" по подпискам "Спорт" и во всех MEGOPACK.
В воскресенье, 11 января, каталонская Барселона и мадридский Реал сыграют второе Эль-Класико сезона. Встречу принципиальных соперников можно будет смотреть вживую в Украине.
Самые титулованные испанские клубы сыграют между собой на нейтральном поле. На кону их поединка будет стоять трофей – национальный Суперкубок, сообщает 24 Канал.
Читайте также "Мне осталось несколько дней": 33-летний экс-игрок Челси шокировал заявлением о смертельной болезни
Кто будет транслировать матч Барселона – Реал?
На пути к финалу Барселона без шансов разгромила Атлетик Бильбао со счетом 5:0. Реал же в полуфинале в мадридском дерби переиграл Атлетико (2:1).
Очередное Эль-Класико на этот раз состоится в Саудовской Аравии на стадионе "King Abdullah Sports City" в Джидде. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
В Украине матч Барселона – Реал можно будет посмотреть в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO. Он будет доступен для просмотра на телеканале "Megogo Футбол 1" по подпискам "Спорт" и во всех MEGOPACK
К слову. Традиционно показ встречи такого статуса будет сопровождаться аналитической студией с участием журналистов, комментаторов и экспертов. Обсуждение игры начнется за час до ее начала.
Отметим, что последнее Эль-Класико состоялось осенью. Тогда Реал одержал победу со счетом 2:1.
Что известно о противостоянии испанских гегемонов?
По данным Transfermarkt, это будет 263-е Эль-Класико в истории. Сейчас минимальное преимущество сохраняют "сливочные" – 107 побед против 104 у Барселоны, а еще 51 раз была зафиксирована ничья.
Именно Барселона и Реал играли в трех последних финалах Суперкубка Испании. Дважды трофей завоевывали каталонцы, а в сезоне-2023/2024 триумфовали мадридцы.
"Блаугранас" являются рекордсменами по победам в этом турнире. Они 15 раз выигрывали Суперкубок, а "сливочные" – 13.
В нынешнем сезоне команды являются и лидерами в чемпионате Испании. После 19 туров турнирную таблицу Ла Лиги возглавляют подопечные Флика, набрав 49 очков, а Реал с 45 зачетными баллами располагается на второй строчке.