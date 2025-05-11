Барселона – Реал: онлайн-трансляция чемпионского матча испанской Ла Лиги

В воскресенье, 11 мая, в матче 35-го тура испанской Ла Лиги встретятся претенденты на чемпионство – Барселона и Реал. За испанским Эль-Класико можно следить непосредственно на сайте 24 Канала.

Гранды испанского и европейского футбола во второй раз будут определять сильнейшего в очном противостоянии за последний месяц. Итог поединка Барселона – Реал станет решающим в чемпионской гонке, пишет 24 Канал.

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Реванш за поражение в Кубке Испании

26 апреля соперники определили победителя Кубка Испании. В драматическом поединке победу одержали подопечные Ганса-Дитера Флика. Обладатель трофея определился в овертайме, где "блаугранас" благодаря голу Кунде вырвали победу 3:2.

В общем это уже третий матч принципиальных соперников в 2025 году. 12 января в рамках Суперкубка Испании каталонцы разгромили команду Карло Анчелотти со счетом 5:2.

Поэтому "королевский клуб" будет пытаться получить реванш за досадные поражения, которые лишили их двух трофеев.

В чемпионате Испании Барселона опережает Реал на четыре балла. Победа и ничья позволит "блаугранас" фактически гарантировать чемпионство в Ла Лиге. Реал в случае успеха сможет сократить отставание до одного очка. Это позволит "сливочным" продолжить борьбу за "золото".

Справка. Для Барселоны и Реала отчетная встреча станет 261-й в истории противостояния. Незначительным преимуществом обладают "сливочные": 106 побед против 103, а еще 51 матч завершился вничью. Баланс голов 440:431 в пользу клуба из столицы Испании.

Кадровая ситуация

К отчетному поединку соперники подходят не в оптимальных составах. У Барселоны не сыграют травмированные Берналь, Кунде и Торре. Под вопросом участие Касадо.

У "галактикос" кадровая ситуация еще сложнее. В лазарете находятся Алаба, Камавинга, Карвахаль, Милитао, Менди, Рюдигер. Особое беспокойство вызывает защитное звено мадридцев, которое не отличалось надежностью в течение сезона.

Где смотреть испанское Эль-Классико

Поединок 35 тура Ла Лиги Барселона – Реал онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Megogo. Начало поединка – в 17:15 по киевскому времени.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию испанского Эль-Класико Барселона – Реал. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.

Барселона – Реал