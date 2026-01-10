Барселона – Реал: когда и во сколько начнется финал Суперкубка Испании
- Финал Суперкубка Испании между Барселоной и Реалом состоится 11 января на стадионе "King Abdullah Sports City" в Саудовской Аравии в 21:00 по киевскому времени.
- В полуфинале Реал победил Атлетико 2:1, а Барселона обыграла Атлетик Бильбао 5:0.
Каталонская Барселона и мадридский Реал проведут свое второе дерби в сезоне-2025/2026. На этот раз команды будут соревноваться за трофей.
В этом Эль-Класико клубы будут противостоять друг другу на нейтральном поле. Принципиальные соперники будут определять сильнейшего в Саудовской Аравии на стадионе "King Abdullah Sports City", информирует 24 Канал.
Когда начнется игра Барселона – Реал?
Матч между грандами мирового футбола состоится 11 января. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
На кону будет стоять Суперкубок Испании. Именно они встречались между собой и в предыдущем финале, где Барселона разгромила "сливочных" со счетом 5:2.
К слову. Команды в последний раз противостояла друг другу в октябре. Тогда мадридцы одержали победу со счетом 2:1, благодаря голам Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.
Отметим, что за Суперкубок Испании с самого начала боролись четыре клуба. В полуфинальном матче Реал одолел Атлетико (2:1), а Барселона не оставила никаких шансов Атлетику Бильбао – 5:0.
Что известно о противостоянии Реала и Барселоны?
По данным Transfermarkt, это будет 263-е Эль-Класико в истории. Сейчас минимальное преимущество имеют мадридцы 107 побед против 104 у каталонцев, а еще 51 раз команды играли вничью.
Будущие соперники являются с отрывом самыми титулованными в Испании. В течение XXI века они на двоих выиграли 21 из 25 чемпионств Ла Лиги, а всего на двоих завоевали более 200 трофеев.
Каталонцы чаще торжествовали в Кубке и Суперкубке Испании, а мадридцы больше выиграли титулов национального чемпионата и еврокубков.
Сейчас в турнирной таблице Ла Лиги лидером является Барселона. Подопечные Флика в 19 турах набрали 49 очков, а Реал – 45.