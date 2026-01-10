Барселона – Реал: когда и во сколько начнется финал Суперкубка Испании

Каталонская Барселона и мадридский Реал проведут свое второе дерби в сезоне-2025/2026. На этот раз команды будут соревноваться за трофей.

В этом Эль-Класико клубы будут противостоять друг другу на нейтральном поле. Принципиальные соперники будут определять сильнейшего в Саудовской Аравии на стадионе "King Abdullah Sports City", информирует 24 Канал.

Когда начнется игра Барселона – Реал?

Матч между грандами мирового футбола состоится 11 января. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

На кону будет стоять Суперкубок Испании. Именно они встречались между собой и в предыдущем финале, где Барселона разгромила "сливочных" со счетом 5:2.

К слову. Команды в последний раз противостояла друг другу в октябре. Тогда мадридцы одержали победу со счетом 2:1, благодаря голам Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.

Отметим, что за Суперкубок Испании с самого начала боролись четыре клуба. В полуфинальном матче Реал одолел Атлетико (2:1), а Барселона не оставила никаких шансов Атлетику Бильбао – 5:0.

Что известно о противостоянии Реала и Барселоны?