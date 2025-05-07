Барселона после поражения от Интера установила клубный антирекорд в ЛЧ

Во вторник, 6 мая состоялся первый ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. За путевку в финал соревновались Интер и Барселона.

Команды в основное время сыграли в результативную ничью со счетом 3:3, как и в первом поединке. Поэтому игра перешла в экстратаймы, где итальянский клуб вырвал победу, благодаря точному удару Давиде Фраттези.

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Антирекорд Барселоны

Кроме вылета каталонцев из турнира, этот результат также переписал их историю со знаком "минус". Подопечные Флика установили клубный антирекорд по количеству пропущенных голов в одном сезоне Лиги чемпионов, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Педро Мартина.

"Сине-гранатовые" пропустили аж 24 мяча, что является худшим результатом за все время. Предыдущий антирекорд держался с кампании-1999/2000, когда соперники 23 раза отмечались голами в ворота каталонцев.

Тогда Барселона тоже дошла до полуфинала, где уступила Валенсии. При этом в том сезоне испанский клуб сыграл на два поединка больше из-за другого регламента турнира.

К слову. В матче против Интера на "Стадио Джузеппе Меацца" ассистом отметился Рафинья. Ему не хватило лишь одного результативного действия, чтобы повторить абсолютный рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.

Отметим, что в финале подопечные Индзаги сыграют с победителем пары ПСЖ – Арсенал. Ответный матч они проведут 7 мая, который начнется в 22:00 по киевскому времени.