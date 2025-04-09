"Мы были очень близкими": игрок Интера щемяще посвятил победный гол в ЛЧ своей бабушке

Во вторник, 8 апреля, состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/2025. В одном из них Бавария дома принимала Интер.

Гости одержали минимальную победу со счетом 2:1. Решающий гол на 88-й минуте забил полузащитник Давиде Фраттези.

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Тяжелая потеря перед поединком

Итальянец очень эмоционально праздновал это взятие ворот. После финального свистка он признался, что гол посвятил своей бабушке, которая умерла незадолго до игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Интера.

"В своей жизни я всегда считал, что мое лучшее качество – это моя ментальность. Но когда я столкнулся с этим, я был настолько ошеломлен, что это был момент, когда я не мог продолжать свой футбольный путь, как обычно.

Мы были очень близкими с ней, и я не привык видеть ее такой, это было тяжело, но я знаю, что она приложила к моему забитому мячу свою руку сегодня ночью. Наверняка, там, на небесах, она тоже радовалась за меня", – сказал Фраттези.

К слову. В нынешнем сезоне Давиде Фраттези провел 39 поединков на клубном уровне. В них он забил шесть голов и отдал два ассиста.

Отметим, что ответный матч состоится 16 апреля на "Стадио Джузеппе Меацца". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что в поединке в Мюнхене единственный гол Баварии забил Томас Мюллер. Это позволило немцу подняться в топ-6 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.