Хозяева считались явными фаворитами, что и доказали на поле. Они не только одолели уверенно соперников, но и нанесли "волкам" самое крупное поражение в истории, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bayern & Germany.

Как Бавария уничтожила Вольфсбург?

Это был первый официальный поединок для обоих коллективов в 2026 году. И в нем мюнхенцы разгромили гостей со счетом 8:1.

До 30 минуты команды обменялись голами и играли вничью, после чего подопечные Венсана Компани просто сокрушили оппонента. В составе Баварии дубль оформил Майкл Олисе, также забивали Луис Диас, Харри Кейн, Рафаэль Геррейро и Леон Горецка, еще по одному мячу в собственные ворота отправили футболисты Вольфсбурга Мориц Йенц и Килиан Фишер.

Такой результат переписал историю "волков". До этого они ни разу за 80 лет своего существования не проигрывали с разницей в семь голов в Бундеслиге.

Смотрите видеообзор матча Бавария – Вольфсбург

Это не что-то привычное и не то, что можно воспринимать как должное. Первый тайм был очень непростым. Я еще до матча говорил, что Вольфсбург очень силен в атаке, им не нужно много моментов, чтобы забивать – и мы это увидели. Но у меня было ощущение, что когда они немного устанут, мы создадим еще больше шансов – и именно это произошло во втором тайме,

– сказал после игры Компани.

Что известно о крупнейших поражениях Вольфсбурга в Бундеслиге?

До этого "волки" проигрывали в чемпионате Германии максимум с разницей в шесть голов. Это происходило трижды и в двух случаях именно Баварии удавалось так громить этот клуб.

Самые крупные поражения Вольфсбурга в истории

Бавария 8:1 Вольфсбург (2025/2026)

Боруссия Дортмунд 6:0 Вольфсбург (2022/2023)

Бавария 6:0 Вольфсбург (2018/2019)

Вольфсбург 0:6 Бавария (2016/2017)

Вольфсбург 2:7 Вердер (1999/2000)

Боруссия Дортмунд 6:1 Вольфсбург (2021/2022)

Вольфсбург 1:6 Бавария (2013/2014)

Вердер 6:1 Вольфсбург (2005/2006)

Дуйсбург 6:1 Вольфсбург (1998/1999)

Отметим, что после этого поражения "волки" остались на 14 месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Они имеют отрыв в три зачетных балла от зоны вылета.

Как Бавария выступает в сезоне-2025/2026?