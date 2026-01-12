Господарі вважалися явними фаворитами, що й довели на полі. Вони не тільки здолали впевнено суперників, а й завдали "вовкам" найбільшої поразки в історії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bayern & Germany.

Як Баварія знищила Вольфсбург?

Це був перший офіційний поєдинок для обох колективів у 2026 році. Й у ньому мюнхенці розгромили гостей з рахунком 8:1.

До 30 хвилини команди обмінялися голами та грали внічию, після чого підопічні Венсана Компані просто розтрощили опонента. У складі Баварії дубль оформив Майкл Олісе, також забивали Луїс Діас, Гаррі Кейн, Рафаель Геррейро та Леон Горецка, ще по одному м'ячу у власні ворота відправили футболісти Вольфсбурга Моріц Єнц і Кіліан Фішер.

Такий результат переписав історію "вовків". До цього вони жодного разу за 80 років свого існування не програвали з різницею в сім голів у Бундеслізі.

Дивіться відеоогляд матчу Баварія – Вольфсбург

Це не щось звичне та не те, що можна сприймати як належне. Перший тайм був дуже непростим. Я ще до матчу казав, що Вольфсбург дуже сильний в атаці, їм не потрібно багато моментів, щоб забивати – і ми це побачили. Але в мене було відчуття, що коли вони трохи втомляться, ми створимо ще більше шансів – і саме це сталося у другому таймі,

– сказав після гри Компані.

Що відомо про найбільші поразки Вольфсбурга в Бундеслізі?

До цього "вовки" програвали в чемпіонаті Німеччини максимум з різницею в шість голів. Це ставалося тричі й у двох випадках саме Баварії вдавалося так громити цей клуб.

Найрозгромніші поразки Вольфсбурга в історії

Баварія 8:1 Вольфсбург (2025/2026)

Боруссія Дортмунд 6:0 Вольфсбург (2022/2023)

Баварія 6:0 Вольфсбург (2018/2019)

Вольфсбург 0:6 Баварія (2016/2017)

Вольфсбург 2:7 Вердер (1999/2000)

Боруссія Дортмунд 6:1 Вольфсбург (2021/2022)

Вольфсбург 1:6 Баварія (2013/2014)

Вердер 6:1 Вольфсбург (2005/2006)

Дуйсбург 6:1 Вольфсбург (1998/1999)

Зазначимо, що після цієї поразки "вовки" залишилися на 14 місці в турнірній таблиці німецької Бундесліги. Вони мають відрив у три залікові бали від зони вильоту.

Як Баварія виступає в сезоні-2025/2026?