Бавария нанесла Вольфсбургу самое крупное поражение в истории: видеообзор разгрома
- Бавария разгромила Вольфсбург со счетом 8:1, что стало самым крупным поражением "волков" в истории.
- Вольфсбург остался на 14 месте в турнирной таблице, имея отрыв в три балла от зоны вылета.
В воскресенье, 11 января, состоялись очередные матчи 16 тура чемпионата Германии по футболу. В одном из них Бавария дома принимала Вольфсбург.
Хозяева считались явными фаворитами, что и доказали на поле. Они не только одолели уверенно соперников, но и нанесли "волкам" самое крупное поражение в истории, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bayern & Germany.
Как Бавария уничтожила Вольфсбург?
Это был первый официальный поединок для обоих коллективов в 2026 году. И в нем мюнхенцы разгромили гостей со счетом 8:1.
До 30 минуты команды обменялись голами и играли вничью, после чего подопечные Венсана Компани просто сокрушили оппонента. В составе Баварии дубль оформил Майкл Олисе, также забивали Луис Диас, Харри Кейн, Рафаэль Геррейро и Леон Горецка, еще по одному мячу в собственные ворота отправили футболисты Вольфсбурга Мориц Йенц и Килиан Фишер.
Такой результат переписал историю "волков". До этого они ни разу за 80 лет своего существования не проигрывали с разницей в семь голов в Бундеслиге.
Смотрите видеообзор матча Бавария – Вольфсбург
Это не что-то привычное и не то, что можно воспринимать как должное. Первый тайм был очень непростым. Я еще до матча говорил, что Вольфсбург очень силен в атаке, им не нужно много моментов, чтобы забивать – и мы это увидели. Но у меня было ощущение, что когда они немного устанут, мы создадим еще больше шансов – и именно это произошло во втором тайме,
– сказал после игры Компани.
Что известно о крупнейших поражениях Вольфсбурга в Бундеслиге?
До этого "волки" проигрывали в чемпионате Германии максимум с разницей в шесть голов. Это происходило трижды и в двух случаях именно Баварии удавалось так громить этот клуб.
Самые крупные поражения Вольфсбурга в истории
- Бавария 8:1 Вольфсбург (2025/2026)
- Боруссия Дортмунд 6:0 Вольфсбург (2022/2023)
- Бавария 6:0 Вольфсбург (2018/2019)
- Вольфсбург 0:6 Бавария (2016/2017)
- Вольфсбург 2:7 Вердер (1999/2000)
- Боруссия Дортмунд 6:1 Вольфсбург (2021/2022)
- Вольфсбург 1:6 Бавария (2013/2014)
- Вердер 6:1 Вольфсбург (2005/2006)
- Дуйсбург 6:1 Вольфсбург (1998/1999)
Отметим, что после этого поражения "волки" остались на 14 месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Они имеют отрыв в три зачетных балла от зоны вылета.
Как Бавария выступает в сезоне-2025/2026?
Мюнхенцы уже обеспечили себе комфортный гандикап в чемпионате. Они являются лидерами Бундеслиги, набрав 44 очка в 16 матчах, и имеют отрыв от ближайшего преследователя уже в 11 зачетных баллов.
У Лиге чемпионов Бавария одержала пять побед в шести матчах. Она располагается на второй строчке этапа лиги, которая позволяет пробиться напрямую в 1/8 финала.
Также подопечные Компани пробились уже в четвертьфинал Кубка Германии. На этой стадии турнира они сыграют против Лейпцига.
Всего в нынешней кампании Бавария провела 26 матчей. В них она одержала 23 победы, дважды сыграла вничью и потерпела лишь одно поражение. У нее в активе уже есть один трофей – Суперкубок Германии.