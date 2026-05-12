Белорусские атлеты получили полноценный статус в олимпийском виде спорта –при чем тут МОК
- Международный олимпийский комитет рекомендовал восстановить белорусских атлетов в полноценном статусе, что привело к снятию ограничений на их участие в соревнованиях по современному пятиборью.
- Ранее такое решение МОК вызвало критику со стороны украинских спортивных организаций и других международных федераций.
Последствия решения Международного олимпийского комитета повлияли на ситуацию в современном пятиборье. Представителей Беларуси восстановили в полноценных правах.
Во вторник, 12 мая, стало известно, что с белорусских атлетов сняли ограничения на участие в соревнованиях по современному пятиборью. Соответствующее заявление опубликовал официальный сайт Международной федерации современного пятиборья.
К теме МОК решил не возвращать Россию в спорт из-за допинга – подробности нового скандала
Что предшествовало такому решению?
Отмена санкций, в отношении белорусских атлетов состоялась не внезапно. Это произошло на фоне недавнего решения Международного олимпийского комитета. На днях там рекомендовали федерациям по различным видам спорта восстановить Беларусь в полноценном статусе, но оставили решение за самими организациями.
По информации UIPM, наши соседи получат полноправный статус в июне, когда состоится этап Кубка мира в Будапеште. Тогда же им вернут возможность представлять Беларусь как участникам стартов в индивидуальной, и в командной программе.
В мае они еще будут стартовать как "нейтральные" атлеты. Заметим, что своей национальной символики они не будут иметь во время соревнований в рамках Кубка мира, которые вскоре состоятся в болгарском городе Пазарджик.
Как на рекомендации МОК реагируют другие спортивные субъекты?
После публикации заявления МОК с собственной позицией выступил Национальный олимпийский комитет Украины. В НОК выразили решительное осуждение такого решения и назвали его таким, "которое противоречит фундаментальным принципам справедливости, ответственности и олимпийских ценностей".
Раскритиковал позицию МОК и глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. В комментарии для 24 Канала он отметил, что это решение является абсурдным, поскольку нецелесообразно разделять санкции на "политические" и "спортивные".
Прокомментировали олимпийские рекомендации также и в легкой атлетике. Президент организации World Athletics Себастьян Коу заявил, что санкции в отношении белорусских спортсменов остаются в силе, пока не будет реального прогресса в мирных переговорах.
Возвращают ли Россию в большой спорт?
- Да. Это уже произошло в водных видах спорта. В апреле о таком решении сообщил официальный сайт организации World Aquatics.
- Правда, россиянам удается вернуться далеко не всюду, куда они стремятся. В хоккее их отстранение было продлено как минимум на сезон 2026/27 года. В начале мая об этом рассказал вице-президент IIHF Петер Бржиза. Его слова приводит сайт Суспільне Спорт.