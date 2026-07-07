Высмеяли и исполнили танец Трампа: Бельгия подшутила над США после победы на ЧМ-2026

В Бельгии не сдерживали эмоций после победы своей сборной над США. Матч ЧМ-2026 по футболу проходил на фоне громкого скандала.

В ночь на 7 июля Бельгия вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Футбольная ассоциация этой европейской страны отметила это, подшутив над ФИФА и Дональдом Трампом, сообщает 24 Канал.

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Что произошло?

На 90+4 минуте матча Ромелу Лукаку установил окончательный счет в противостоянии – победа Бельгии 4:1. В Королевской бельгийской ассоциации этот эпизод прокомментировали лаконично

Отмените это,

– говорится в сообщении.

Очевидно, комментарий касается решения Дисциплинарного комитета ФИФА, который ранее приостановил автоматическую одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Отметим, что после фактической отмены своей красной карточки, полученной в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, Фоларин Балогун сумел отыграть все 90 минут матча с Бельгией. Результативными действиями он не отличился.

К насмешкам над футбольными чиновниками присоединились и игроки бельгийской команды. В конце матча они исполнили популярный в интернете танец президента США Дональда Трампа.

Как разгорелся скандал?

В воскресенье, 5 июля, стало известно, что Балогун сможет сыграть в матче 1/8 финала. Такое решение Дисциплинарного комитета сразу же подверглось критике со стороны бельгийской ассоциации.

"Масла в огонь" добавили заявления президента США о том, что приостановка дисквалификации нападающего "Монако" произошла по его личной просьбе.

Это вызвало "эффект домино". Федерация футбола Франции официально обратилась к ФИФА с просьбой аннулировать предупреждение Майкла Олисе в матче с Парагваем.