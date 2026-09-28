В главном матче дня сойдутся Бельгия и Франция. Матч состоится в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна, начало – в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Как стартовали команды

Команды попали в первую группу лиги А, которую называют "группой смерти". Помимо бельгийцев и французов, туда также попали Италия и Турция.

В итоге первый тур оказался успешным для участников данного матча. Бельгия смогла успешно стартовать под руководством Марка ван Боммеля, одолев на выезде "Скуадру Азурру" (2:0).

В свою очередь французы довольствовались минимальной победой на поле Турции благодаря голу Мбаппе с передачи Олисе. Впрочем, после того матча Килиан получил травму и выбыл до конца международного сбора.

Но кадровый состав "Ле Бле" позволяет им найти достойную замену звезде "Реала". К слову, матч с турками также стал дебютным для тренера Франции, которым летом стал Зинедин Зидан.

Кто имеет преимущество в очных встречах

Отметим, что Франция и Бельгия имеют в своем активе целых 78 личных встреч за всю историю. Правда, лишь 16 из них были официальными, все остальные – товарищескими.

В официальных встречах французы выиграли целых 10 раз при трех ничьих и стольких же поражениях. К слову, за последние восемь лет команды сыграли целых 5 личных встреч, и все они закончились победой "Ле Бле".