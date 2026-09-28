В центральній зустрічі дня зустрінуться Бельгія та Франція. Матч відбудеться в Брюсселі на стадіоні Короля Бодуена, початок – о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Як стартували команди

Команди потрапили в першу групу ліги А, яку називають "групою смерті". Окрім бельгійців та французів, там також опинились Італія та Туреччина.

Зрештою перший тур виявився успішним для учасників звітної гри. Бельгія змогла успішно стартувати під керівництвом Марка ван Боммеля, здолавши на виїзді "Скуадру Адзурру" (2:0).

У свою чергу французи задовольнились мінімальною перемогою на полі Туреччини завдяки голу Мбаппе з пасу Олісе. Втім після того поєдинку Кіліан отримав травму та вилетів до кінця міжнародного збору.

Але підбір кадрів у "Ле Бле" дозволяє їм знайти топову заміну для зірки Реала. До слова, матч із турками також був дебютним для тренера Франції, яким влітку став Зінедін Зідан.

Хто має перевагу в очних матчах

Зазначимо, що Франція та Бельгія мають у своєму активі аж 78 очних матчів за всю історію. Правда, лише 16 з них були офіційними, всі інші – товариськими.

В офіційних зустрічах французи виграли аж 10 разів при трьох нічиїх та стількох же поразках. До слова, за останні вісім років команди зіграли аж 5 очних зустрічей і всі вони були за "Ле Бле".