Поединок состоялся в Генке на "Cegeka Arena". Хозяева одержали победу со счетом 3:0 и не позволили "сине-желтым" пробиться в дивизион A.

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Кто стал лучшим, по мнению болельщиков

В течение матча украинские болельщики традиционно выбирали лучшего игрока среди футболистов нашей сборной. На этот раз символический приз достался вратарю мадридского Реала Андрею Лунину, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Его признали "Львом матча", отдав голкиперу 56% голосов. Второе место занял Илья Забарный (12%), а тройку замкнул Егор Ярмолюк (9%).



Андрей Лунин был избран "Львом матча" / Фото УАФ

К слову. Это был 15-й поединок в составе сборной Украины для Андрея Лунина. В них он пропустил 15 голов и шесть раз оставлял свои ворота "сухими".

Напомним, что следующие матчи сборная Украины проведет в июне в Канаде, где примет участие в товарищеском турнире "Canadian Shield". Соперниками команды Сергея Реброва станет Канада (7.06) и Новая Зеландия (10.06).