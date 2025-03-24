Поєдинок відбувся у Генку на "Cegeka Arena". Господарі здобули перемогу з рахунком 3:0 та не дозволили "синьо-жовтим" пробитися в дивізіон A.

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Хто став найкращим, на думку уболівальників

Протягом матчу українські вболівальники традиційно обирали найкращого гравця серед футболістів нашої збірної. Цього разу символічний приз дістався воротарю мадридського Реала Андрію Луніну, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Його визнали "Левом матчу", віддавши голкіперу 56% голосів. Друге місце посів Ілля Забарний (12%), а трійку замкнув Єгор Ярмолюк (9%).



Андрій Лунін був обраний "Левом матчу" / Фото УАФ

До слова. Це був 15-й поєдинок у складі збірної України для Андрія Луніна. У них він пропустив 15 голів і шість разів залишав свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що наступні матчі збірна України проведе у червні в Канаді, де візьме участь у товариському турнірі "Canadian Shield". Суперниками команди Сергія Реброва стане Канада (7.06) та Нова Зеландія (10.06).