Перед ним "сине-желтые" имеют преимущество в два мяча после победы над "красными дьяволами" в Мурсии. Своими ожиданиями от предстоящего поединка поделился бывший защитник сборной Украины Александр Кучер.

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Прогноз от Кучера

Он заявил, что подопечным Сергея Реброва будет гораздо труднее, чем в предыдущей игре, из-за поддержки бельгийских фанатов, однако не думает, что Украина будет играть от глухой обороны, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

"Не думаю, что мы будем полностью закрываться. Да, счет 3:1 – это хороший результат, но ответный матч будет совсем другим. Бельгия будет играть дома в Генке, перед своими болельщиками, и это будет совсем другая команда. Нам нужно сыграть очень внимательно.

Сейчас у нас есть проблема с правым флангом защиты, и трудно сказать, как Ребров решит эту ситуацию. Возможно, мы сыграем в три центральных защитника. Да, мы увидели, что на этой позиции может действовать Зинченко, но важно иметь альтернативы. Бельгийцы будут активно давить, как и их фанаты, а первые минуты матча могут стать решающими", – считает Кучер.

Также Александр Кучер рассказал, как сборной Украины нужно сыграть в этом матче, по его мнению. Он думает, что сверхважным будет старт поединка и поделился своим прогнозом:

Думаю, что все будет решаться в первые 15-20 минут. Бельгийцы сразу пойдут вперед, и это можно использовать себе на пользу, поймав их на контратаках. Какой мой прогноз? Это будет совсем другая игра, с новыми эмоциями. Если мы попытаемся просто удержать результат, то бельгийцы нас переедут. Я хочу, чтобы сборная Украины снова победила и заслуженно вышла в Лигу А.

Отметим, что стартовый свисток матча Бельгия – Украина прозвучит в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция с голами на протяжении всей игры.