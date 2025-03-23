Перед ним "синьо-жовті" мають перевагу у два м'ячі після перемоги над "червоними дияволами" в Мурсії. Своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку поділився колишній захисник збірної України Олександр Кучер.

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Прогноз від Кучера

Він заявив, що підопічним Сергія Реброва буде набагато важче, ніж у попередній грі, через підтримку бельгійських фанатів, проте не думає, що Україна гратиме від глухої оборони, повідомляє 24 Канал із посиланням на NV.

"Не думаю, що ми будемо повністю закриватися. Так, рахунок 3:1 – це хороший результат, але матч-відповідь буде зовсім іншим. Бельгія гратиме вдома в Генку, перед своїми вболівальниками, і це буде зовсім інша команда. Нам потрібно зіграти дуже уважно.

Зараз у нас є проблема з правим флангом захисту, і важко сказати, як Ребров вирішить цю ситуацію. Можливо, ми зіграємо в три центральні захисники. Так, ми побачили, що на цій позиції може діяти Зінченко, але важливо мати альтернативи. Бельгійці будуть активно тиснути, як і їхні фанати, а перші хвилини матчу можуть стати вирішальними", – вважає Кучер.

Також Олександр Кучер розповів, як збірній Україні потрібно зіграти в цьому матчі, на його думку. Він думає, що надважливим буде старт поєдинку та поділився своїм прогнозом:

Думаю, що все вирішуватиметься у перші 15−20 хвилин. Бельгійці одразу підуть вперед, і це можна використати собі на користь, зловивши їх на контратаках. Який мій прогноз? Це буде зовсім інша гра, з новими емоціями. Якщо ми спробуємо просто втримати результат, то бельгійці нас переїдуть. Я хочу, щоб збірна України знову перемогла та заслужено вийшла в Лігу А.

Зазначимо, що стартовий свисток матчу Бельгія – Україна пролунає о 21:45 за київським часом. На нашому сайті буде доступна текстова трансляція з голами протягом гри.