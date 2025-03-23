Возвращение Довбыка: заявка сборной Украины на ответный матч против Бельгии
- Артем Довбик вернулся в состав сборной Украины на ответный матч против Бельгии, но отсутствуют Ефим Конопля и Алексей Сыч из-за травм.
- Первая игра в испанской Мурсии завершилась победой Украины со счетом 3:1.
- Матч Бельгия – Украина состоится 23 марта в 21:45 по Киеву на стадионе "Cegeka Arena" в Генке.
В воскресенье, 23 марта, сборные Украины и Бельгии сыграют ответный матч плей-офф Лиги наций. Тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Сергеем Ребровым определился с заявкой на ключевой поединок.
В заявку на второй поединок попали все футболисты, которые остались в распоряжении Сергея Реброва. Из положительных новостей следует выделить возвращение форварда итальянской Ромы Артема Довбыка, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.
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С Довбыком, но с кадровыми потерями
Нападающий "волков" пропускал первую игру из-за высокой температуры. Зато в заявке нет двух правых защитников Ефима Конопли и Алексея Сыча. Оба травмировались в первой встрече и покинули расположение сборной Украины.
Также в заявку на первую игру не попал защитник Шахтера Валерий Бондарь. Теперь защитник присутствует в списке Реброва.
Заявка Украины на ответный матч против Бельгии / Фото УАФ
Напомним, что первая игра в испанской Мурсии 20 марта закончилась неожиданной победой Украины со счетом 3:1. Голы в сине-желтой футболке забивали Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный. За Бельгию единственным голом отметился Ромелу Лукаку.
Обратите внимание! Матч Бельгия – Украина стартует 23 марта в 21:45 по Киеву на стадионе "Cegeka Arena" в Генке (Бельгия).
Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию ключевого матча за путевку в элитный дивизион "А" Лиги наций.