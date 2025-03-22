Белинда Бенчич – Элина Свитолина 0:2 (1:6, 2:6)

В пятницу, 21 марта, Элина Свитолина в рамках 1/32 финала противостояла Белинде Бенчич. Ранее швейцарская теннисистка одолела другую украинку, Даяну Ястремскую, пишет 24 канал.

Читайте также Костюк одержала тяжелую победу на "тысячнике" в Майами

Быстро одолела соперницу

Первый сет длился всего 32 минуты. Свитолина начала с рывка в виде четырех геймов, после чего Бенчич смогла отыграть всего один. В первом раунде украинка победила с разгромным счетом 1:6.

Второй сет был сходим на первый, однако швейцарская теннисистка отыграла уже два гейма.

Элина Свитолина одержала волевую победу над Белиндой Бекич.

Отметим, что в следующем круге украинская теннисистка встретится с Каролиной Муховой из Чехии.